Максим Артамонов На следующей неделе в Пермском крае перекроют несколько участков дорог из-за авторалли Гонки состоятся в Бардымском районе Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

С 14 по 15 января в Пермском крае состоятся соревнования по автоспорту «Ралли Барда-2023». Это уже второй этап Кубка России, он пройдёт в регионе в 11 раз. В связи с этим будет ограничено движение транспорта на нескольких участках автодорог. Об этом рассказали в сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Ограничение будет действовать на следующих участках трассы:

— 12 января с 13:30 до 20:30 Бардабашка — Бардабашка-2;

— 14 января с 18:00 до 22:30 Усть-Ашап — Дубовая гора;

— 15 января с 9:30 до 15:00 от поворота на Краснояр-2 с автодороги Оса — Чернушка до Краснояр-2; с 10:00 до 13:00 Тюндюк — Новая Казанка; с 13:30 до 17:00 Барда — Бичурино.





Как сообщают организаторы, 14 января соревнования откроет ночная гонка. Участникам предстоит преодолеть два спецучастка. На следующий день заезды пройдут по дорогам общего пользования и в непосредственной близости от них.

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