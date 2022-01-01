Максим Артамонов В Пермском крае на трассе под Краснокамском погиб водитель автомобиля Он врезался в стоящий на обочине грузовик Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

Вечером 5 января на трассе М7-Волга под Краснокамском произошло смертельное ДТП — 30-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia врезался в стоящий на обочине грузовик Volvo. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на Госавтоинспекцию Прикамья.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла в 20:50 на 479 км дороги, когда со стороны Перми к Краснокамску двигался автомобиль Daewoo Nexia. Водитель погиб на месте, получив смертельную травму, а его пассажир доставлен в больницу.

Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства ДТП.

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