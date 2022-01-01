Максим Артамонов В МЧС предупредили о риске пожаров в Пермском крае из-за сильных морозов Холодная температура продержится в регионе до конца новогодних праздников Поделиться Твитнуть

Из-за аномальных морозов на территории Пермского края возрастает риск увеличения числа бытовых пожаров и гибели в них людей. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю.

В такой период основными причинами пожаров становятся нарушения правил безопасной эксплуатации печей и электрооборудования. Сопутствующими причинами являются невнимательность и потеря бдительности взрослыми, отмечают в ведомстве.

В связи с этими обстоятельствами МЧС по региону обратилось к жителям Прикамья и попросило быть более внимательными и осторожными, соблюдать правила пожарной безопасности. Например, не эксплуатировать печи, если в них есть прогары и повреждения, а также не пользоваться самодельными обогревателями и удлинителями.

Кроме того, в МЧС рекомендует не оставлять без присмотра печи и включённые обогреватели, не поручать следить за ними детям, не размещать обогреватели рядом с горючими материалами и не сушить на них вещи.

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