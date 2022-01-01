Максим Артамонов В Перми «Больница Архангела Михаила» погасила долг в 14 млн рублей перед поставщиками Это произошло после вмешательства прокуратуры Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Орджоникидзевского района Перми провела проверку в государственной «Больнице Архангела Михаила». Надзорный орган заинтересовало исполнение законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Оказалось, что у больницы была просроченная кредиторская задолженность перед 75 поставщиками на общую сумму свыше 14 млн руб. Об это сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Учреждение не оплачивало исполненные поставки медикаментов, медицинских изделий и расходных материалов. Также больница не производила оплату за обслуживание специализированной техники, текущий ремонт, вывоз и утилизацию медицинских отходов, лабораторные исследования и коммунальные услуги (теплоснабжение).

В связи с этим районная прокуратура внесла представление главврачу больницы. В отношении его заместителя по экономическим вопросам было возбуждено дело об административном правонарушении — по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок).

После этого больница погасила задолженность в полном объёме.

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