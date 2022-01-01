Максим Артамонов С 9 января в Перми автобусы маршрута №56 перейдут на бескондукторную оплату проезда Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

В Перми с 9 января бескондукторая система оплаты проезда вводится на автобусах маршрута №56. Об этом сообщается в официальной группе департамента транспорта Перми в социальных сетях.

Заплатить за проезд в автобусах этого маршрута пассажиры смогут либо по банковской/транспортной карте через стационарные валидаторы, либо наличными у водителей во время стоянки автобуса.

Кроме того, у автобусов на маршруте №24 появится новый остановочный пункт «Улица Боковая» при движении из центра города, а на маршруте №53 будет добавлено дополнительное отправление в утренний час пик.

Напомним, переход маршрутов на бескондукторную систему начался 10 января прошлого года. Сейчас по таким правилам работают большинство трамвайных и автобусных маршрутов.

Решение городских властей о введении бескондукторной оплаты привело к росту количества безбилетных пассажиров и вызвало критику со стороны пермяков. Они неоднократно выражали своё недовольство в социальных сетях и на уличных акциях.

Штраф за безбилетный проезд в Перми составляет 2,5 тыс. руб. за первое нарушение и 5 тыс. руб. — за повторное.

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