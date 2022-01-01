Максим Артамонов В Пермском крае молодой человек зарезал свою 17-летнюю знакомую Убийство произошло в Губахе Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Губахе в квартире дома на проспекте Октябрьском было обнаружено тело 17-летней девушки с перерезанным горлом. В её убийстве подозревается ранее не судимый 22-летний мужчина. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следователей, преступление произошло 4 января в квартире, где находился молодой человек. В ходе ссоры с девушкой он вооружился ножом и нанёс ей множественные удары по телу, а после этого убежал из квартиры. Подруга потерпевшей вызвала экстренные службы.

Подозреваемого задержали на одном из автовокзалов Перми. Ему уже предъявлено обвинение по ст. 159 УК РФ (убийство).

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