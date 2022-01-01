Максим Артамонов В Прикамье пожарные спасли частный дом в селе под Чайковским Пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, в селе Малый Букор в Чайковском 4 января произошёл пожар — в частном доме загорелась крыша. Прибывшие спасатели ликвидировали горение, во время происшествия никто не пострадал.

В ведомстве уточнили, что сообщение о возгорании поступило 4 января в 19:19. К месту пожара выехали восемь спасателей и две машины.

Пожар был ликвидирован в 19:33. Приблизительная площадь горения составила 2 кв. м.

Предварительная причина — нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

По данным ведомства, из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей с начала 2023 года на территории Пермского края зарегистрировано 17 пожаров.

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