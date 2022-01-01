Максим Артамонов В пермском «iMALL Эспланада» открылся магазин с одеждой HUGO BOSS и Karl Lagerfeld Отдел находится на первом этаже ТРК Поделиться Твитнуть

МФЦ «iMALL Эспланада»

Константин Долгановский

В торгового-развлекательном центре «iMALL Эспланада» открылся новый магазин MARKA, в котором продаётся одежда и обувь известных марок HUGO BOSS и Karl Lagerfeld. Об этом сообщается в официальной группе ТРЦ ВКонтакте.

В посте группы IMALL указывается, что «это новый магазин уникальной брендовой одежды HUGO BOSS и Karl Lagerfeld».

Отдел с одеждой и обувью работает на первом этаже ТРЦ. В нём продаются кроссовки, свитеры, футболки, куртки и другие товары известных брендов.

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