Андрей Стрельцов
«Парма» начала год с фантастической победы
В Саратове пермские баскетболисты победили на последней секунде овертайма
Пермская «Парма» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в Саратове обыграла местный «Автодор».
По истечении основного времени поединка не удалось выявить победителя, ничья 84:84. За секунду до окончания дополнительного времени «Парма» пропустила и проигрывала два очка. Однако за оставшуюся секунду пермские баскетболисты сумели забить трехочковый и вырвать победу со счётом 95:94.
Самым результативным игроком поединка в составе победителей стал новичок «Пармы» Айзея Риз, набравший 19 очков.
«Парма» сохранила 7-е место в турнирной таблице. Следующую встречу подопечные Евгения Пашутина проведут дома против казанского УНИКСа. Встреча состоится 8 января.
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