Андрей Стрельцов «Парма» начала год с фантастической победы В Саратове пермские баскетболисты победили на последней секунде овертайма Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермская «Парма» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в Саратове обыграла местный «Автодор».

По истечении основного времени поединка не удалось выявить победителя, ничья 84:84. ​ За секунду до окончания дополнительного времени «Парма» пропустила и проигрывала два очка. Однако за оставшуюся секунду пермские баскетболисты сумели забить трехочковый и вырвать победу со счётом 95:94.

Самым результативным игроком поединка в составе победителей стал новичок «Пармы» Айзея Риз, набравший 19 очков. ​

«Парма» сохранила 7-е место в турнирной таблице.​ Следующую встречу подопечные Евгения Пашутина проведут дома против казанского УНИКСа. Встреча состоится 8 января.

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