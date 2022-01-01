На трассе Пермь–Березники столкнулись два легковых автомобиля Есть пострадавшие Поделиться Твитнуть

В среду, 4 января,около 20 час. в региональное управление МЧС поступило сообщение о том, что в Добрянском ГО на 106 км автодороги «Пермь —Березники», вблизи д. Грязнуха, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Имеются пострадавшие.

Пожарно-спасательными подразделениями ГУ МЧС России по Пермскому краю проводились работы по деблокированию пострадавших в одной из машин.





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