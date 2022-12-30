Олег Антонов
Пермская лыжница попала в реанимацию после ДТП
Объявлен сбор средств
На странице в соцсети МАУ «Спортивная школа города Чайковского» появилась информация о сборе средств на лечение попавшей в аварию воспитанницы учебного заведения 21-летней Марии Шариной.
ЧП произошло 30 декабря на автодороге Вологда — Тихвин — Р-21 «Кола». На 194 км трассы столкнулись четыре автомобиля. Один человек погиб.
Мария, направлявшаяся на соревнования, сейчас в тяжёлом состоянии находится в реанимации в Череповце Вологодской области. Сообщается, что у неё диагностированы травма головы, живота, перелом рёбер, она подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Средства собираются для лечения и восстановления лыжницы.
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