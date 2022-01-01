В Соликамске и Березниках ввели особый противопожарный режим Поделиться Твитнуть

На территориях Соликамского и Березниковского городских округов Пермского края в целях предупреждения возникновения пожаров и тяжёлых последствий от них в период новогодних и рождественских празднеств введены особые противопожарные режимы. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС.

Режимы вводятся до 20 января.

В связи с этим в данных территориях запрещается использование пиротехники в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения (кроме тех, где действуют дополнительные меры пожарной безопасности); на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи; на кровлях, балконах, лоджиях; на территориях особо ценных объектов культурного наследия и пр.

В Пермском ЦГМС напомнили, что в Пермском крае прогнозируется прохождение комплекса опасных метеорологических явлений, связанных с установлением аномально сильных морозов, вследствие которых риск возникновения пожаров увеличивается.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный.

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