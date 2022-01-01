В Прикамье зарегистрировано 376 случаев отравлений алкогольной продукцией С 2017 года наблюдается снижение этого показателя в 2,3 раза Поделиться Твитнуть

Алексей Гущин

В 2022 году специалистами Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю до объявления в марте моратория на плановые проверочные мероприятия проведены проверки 17 объектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе РПН.

Было проинспектировано 89 дкл алкогольной продукции. С нарушением обязательных требований реализовывалось 3,25 дкл алкогольных напитков (3,65%).

По итогам проверок было составлено 7 протоколов об административных правонарушениях.

При этом контрафактной, нелегальной или суррогатной алкогольной продукции обнаружено не было.

По данным мониторинга отравлений химической этиологии за период с 1 января по 30 ноября 2022 года среди населения Пермского края зарегистрировано 376 случаев отравлений спиртосодержащей продукцией.

В динамике за 2017-2021 годы наблюдается снижения общего уровня отравлений спиртсодержащей продукцией в 2,3 раза.

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