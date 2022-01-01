Пермяки пожаловались в Роспотребнадзор на холод в автобусах В ведомстве рекомендовали обращаться к чиновникам Перми и края Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В Управлении Роспотребнадзора (РПН) по Пермскому краю рассказали о неоднократных обращениях жителей Перми с жалобами на неблагоприятный микроклимат в салонах автобусов, особенно в зимнее время. В связи с этим в ведомстве решили разъяснить, куда следует направлять претензии на некомфортную температуру в общественном транспорте.

Во-первых, в РПН отметили, что санитарное законодательство устанавливает требования только к условиям труда водителей, а гигиенических норм параметров микроклимата для салонов пассажирских автотранспортных средств нет.

Однако существует распоряжением Министерства транспорта РФ от 31 января 2017 года № НА-19-р. Этот документ устанавливает показатели качества транспортного обслуживания населения при перевозок пассажиров.

Пункт 3.3.3 данного распоряжения рекомендует оборудовать все автобусы и трамваи системами отопления и кондиционирования воздуха, которые поддерживали бы в салоне не менее 12 градусов Цельсия при среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 градусов Цельсия, не более 25 градусов Цельсия при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20 градусов Цельсия.

Кроме того, в документе сказано, что данные показатели органы госвласти и местного самоуправления должны учитывать при оценке исполнения контрактов с перевозчиками.

«Таким образом, по данному вопросу (о температуре в салонах автобусов и трамваев. - Ред.) можно обратиться в министерство транспорта Пермского края, Департамент дорог и транспорта администрации Перми», — делают вывод в Роспотребнадзоре.

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