В 2022 году с улиц Перми отловлено 1326 бездомных собак Ещё 176 животных сдали в приют сами жители Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Как сообщили в пресс-службе пермской мэрии, в 2022 году с улиц города было отловлено 1326 бесхозяйных собак, ещё 176 животных поступило от жителей. При этом новых хозяев обрели 1154 питомца муниципального приюта.

Также в администрации города обратили внимание, что на территории Перми фиксируется тенденция снижения количества покусов собаками без владельцев. Так, в 2018 году было зафиксировано 1176 подобных случаев, а за 2021 год — 690 случаев. Данные за 2022 год в мэрии не предоставили.

В муниципальном приюте рассказали, как в учреждении горожане могут бесплатно подобрать себе питомца. Для этого можно приехать на экскурсию или сделать выбор по фотографии — список постояльцев размещён на официальном сайте приюта, а также в группе приюта ВКонтакте.

Посещение можно согласовать по тел. 279-98-04. Выдача животных осуществляется с 09:00 до 16:00 ежедневно.

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