В новогодней лотерее жители Пермского края выиграли более 24 млн рублей
Главный приз в 1 млрд рублей будет выплачен жителю Нижнего Новгорода
По данным «Столото» (крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей), более 130 тыс. билетов новогодней лотереи от «Русского лото», приобретённых в Пермском крае, оказались выигрышными. Своим обладателям они принесли 24,1 млн руб. При этом самый крупный выигрыш на один билет составил 714,2 тыс. руб.
Всего по итогам лотереи выигрышными стали более 8 млн билетов. В том числе был разыгран главный приз в размере 1 млрд руб., он достался жителю Нижнего Новгорода. Об этом сообщает ВЕТТА.
Отметим, что с 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России.
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