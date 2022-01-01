В новогодней лотерее жители Пермского края выиграли более 24 млн рублей Главный приз в 1 млрд рублей будет выплачен жителю Нижнего Новгорода Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

По данным «Столото» (крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей), более 130 тыс. билетов новогодней лотереи от «Русского лото», приобретённых в Пермском крае, оказались выигрышными. Своим обладателям они принесли 24,1 млн руб. При этом самый крупный выигрыш на один билет составил 714,2 тыс. руб.

Всего по итогам лотереи выигрышными стали более 8 млн билетов. В том числе был разыгран главный приз в размере 1 млрд руб., он достался жителю Нижнего Новгорода. Об этом сообщает ВЕТТА.

Отметим, что с 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России.

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