В Перми в 2023 году завершат ремонт манежа «Спартак» и откроют новый бассейн Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Глава Перми Алексей Дёмкин в своём тг-канале рассказал о спортивных объектах, открытие которых запланировано в 2023 году.

В частности, он сообщил, что в микрорайоне Вышка-2 готовится к вводу в эксплуатацию новый бассейн на ул. Гашкова.

«Сейчас строительство практически завершено, ведутся гидравлические испытания чаш, внутренняя отделка и наладка оборудования», — отметил мэр.

Также подходит к концу реконструкция манежа «Спартак» (ул. Рабочая, 9).

Кроме того, на 2023 год в планах построить спортивные залы в школах №81 и 96 Свердловского района и три спортивные площадки по ул. Карпинского, 100а, ул. Теплогорской, 29 и ул. Докучаева, 21.

Главным спортивным событием года мэр считает Пермский марафон, который будет посвящён 300-летию Перми и пройдёт в новом статусе – Всероссийская федерация лёгкой атлетики рекомендовала провести в краевом центре Кубок России по полумарафону.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.