В Прикамье 4 января на пожаре в пятиэтажном доме спасли женщину Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В среду, 4 января, около 5 час. утра пожарные получили сообщение о возгорании в квартире жилого пятиэтажного дома на ул. Свердлова в Березниках Пермского края. К месту выехали 12 сотрудников МЧС, на тушение было привлечено три единицы техники.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, пожар возник в квартире на втором этаже жилого дома. Жильцы эвакуировались до приезда пожарных, однако одну женщину с пятого этажа пришлось спасать звену газодымозащитной службы.

Погибших и пострадавших нет. Приблизительная площадь пожара составила 10 кв. м. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.





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