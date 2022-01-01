Актёр из Перми Николай Наумов высказался о своём отношении к СВО Поделиться Твитнуть

Николай Наумов, сыгравший главную роль в сериале «Реальные пацаны», опроверг свою причастность к видео, на котором похожий на него мужчина на корпоративе в Дубае подошёл к певцу Олегу Газманову, прося произнести слова поддержки Украине, а тот отказывается. Видео опубликовал телеграм-канал «НеМалахов».

После этого Николай Наумов поспешил заявить, что пользователи сети приняли его за другого человека. 40-летний уроженец Перми также разместил на своей странице в соцсетях видео, в котором обратился к российским военнослужащим.

«Всем нашим пацанам, которые в зоне СВО на Украине, я желаю быстрее вернуться домой с победой! Работайте, братья!» — сказал Наумов.

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