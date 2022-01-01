Олег Антонов Проект сохранения исторического здания Гостиного двора в Кунгуре оценили в 10,2 миллиона рублей Документацию должны изготовить к концу 2024 года Поделиться Твитнуть

Гостиный двор в Кунгуре сегодня выглядит почти так же, как в 1860-х годах

Администратор

newsko.ru

На портале госзакупок объявлен конкурс на выполнение работ по разработке научно-проектной документации объекта капитального строительства «Сохранение объекта культурного наследия федерального значения «Гостиный двор» в Кунгуре Пермского края. Начальная (максимальная) цена — 10,2 млн руб.

Заявки принимаются до 17 января, победителя должны определить 20 января. Работы предполагается начать в феврале 2023 года, а закончить в ноябре 2024-го.

Подрядчик должен провести комплексные научные исследования, представить эскизный проект планировочной организации земельного участка, фасадов, включая их композиционные и цветовые решения, поэтажную планировку с экспликацией помещений и с указанием назначения, отчёты об инженерных изыскания,; проектную и сметную документацию, цифровые информационные модели, демонстрационные материалы, включая 3D визуализацию.

Ранее в краевом правительстве заявляли, что здание Гостиного двора в Кунгуре будет приспособлено для размещения в нём фуд-корта, магазинов, офисных помещений и банка, а также экспозиционных залов.

Напомним, кунгурский Гостиный двор отнесён к памятникам архитектуры федерального значения. Здание было построено в 1865—1876 годах по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. Гостиный двор является символом торгово-купеческого Кунгура и единственным сохранившимся на Урале типологическим образцом таких сооружений. Другие аналогичные здания сохранились в Санкт-Петербурге и Костроме.

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