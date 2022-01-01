Путин подписал указ о выплатах в случае гибели или ранения военного или росгвардейца в ходе СВО Семьям погибших выплатят по 5 млн рублей, раненым - по 3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим и лицам, имеющим специальные звания полиции, проходящим военную службу в войсках национальной гвардии России, сообщили в пресс-службе Кремля.

Согласно указу, в случае гибели членам семей бойцов будет осуществляться единовременная выплата в размере 5 млн рублей.

Та же мера поддержки применяется, если смерть наступила вследствие увечья или заболевания, полученного при выполнении задач СВО, даже если военнослужащий уже уволился со службы.

Про получении ранений указанных категорий военных им единовременно выплачивают 3 млн рублей.

Напомним, 10 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление о единовременной денежной выплате в размере 195 тыс. рублей военнослужащим, подписавшим контракт в период СВО на Украине.





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