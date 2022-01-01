За сутки в Прикамье коронавирусом заболел ещё 61 человек Двое пациентов скончались Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за сутки в Пермском крае зарегистрирован 61 новый случай заражения COVID-19.

Госпитализировано шесть человек, двое пациентов скончались.

Выздоровели 156 местных жителей.

В структуре лабораторно исследованных проб в НИИ Роспотребнадзора за последние три месяца в 100 % случаев идентифицируется вариант «омикрон».

Всего с начала пандемии в Прикамье зарегистрировано 455376 случаев заражения COVID-19, 9180 человек скончались.

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