Отдых на Рождество в санаториях Прикамья обойдётся почти в 5 тысяч рублей В среднюю стоимость путёвки включены проживание, питание и лечебные процедуры Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Порталом бронирования Санатории-России.рф составлен рейтинг российских регионов по доступности отдыха на рождественские праздники в этом году. Сравнивались средние цены на санаторные путёвки с 7 по 8 января.

Дороже всего в ПФО пребывание в Рождество обойдётся в санаториях Башкортостана (5320 руб. в сутки), Самарской области (4950 руб.) и Пермского края (4820 руб.).

Самая низкая стоимость суток (проживание, питание и лечебные процедуры) зафиксирована в санаториях Пензенской (3250 руб.), Саратовской областей (3380 руб.) и Мордовии (3490 руб.).

Для сравнения: Рождество в здравницах Краснодарского края стоит 5730 руб. в сутки, а на курортах Кавказских Минеральных Вод в Ставропольском крае — 5840 руб.

В исследовании также отмечается, что большим спросом на Рождество пользуются санатории со СПА-услугами, массажем и косметологией.

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