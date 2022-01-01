Минимальная стоимость одной поездки в общественном транспорте Перми составила около 5 рублей В дептрансе проанализировали расходы пассажиров, пользовавшихся годовым безлимитным проездным Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском городском дептрансе проанализировали расходы пассажиров общественного транспорта, пользовавшихся годовым безлимитным проездным с января по декабрь 2022 года. Минимальную стоимость за разовый проезд — 4,9 рубля, заплатил пассажир, совершивший 2603 поездки (в среднем он пользовался услугами общественного транспорта по 7-8 раз в день).

Сообщается, что снизить стоимость одной поездки до 5-10 рублей удалось 84 пассажирам, до 10-15 рублей — 328 пассажирам и до 15-25 рублей — 380 пассажирам.

В департаменте также сообщили, что всего за прошлый год было продано более 0,5 млн гражданских и льготных проездных.

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