На пожаре в Пермском округе погиб местный житель Всего за сутки в крае произошло 16 пожаров Поделиться Твитнуть

В посёлке Ферма Пермского муниципального округа на пожаре в частном доме погиб человек, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сигнал о пожаре спасатели получили в 6 час. 48 мин. 2 января. На тушение выехали 19 сотрудников пожарно-спасательных частей, было привлечено шесть единиц техники.

Приблизительная площадь пожара составила 85 кв. м. Обстоятельства и причина возгорания устанавливаются.

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 16 пожаров (год назад — 10), из них: по три произошли в Перми и Березниковском ГО, по два на территориях Лысьвенского и Кочёвского округов.

Основной причиной возникновения пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и электрооборудования.

В МЧС призвали жителей быть внимательными и осторожными при обращении с огнём, соблюдать требования пожарной безопасности.

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