На трассе Пермь-Екатеринбург ограничили движение грузовиков Ограничения связаны с проведением работ по устранению последствий снегопада Поделиться Твитнуть

фото: телеграм-канал Алексея Дёмкина

На автомобильной дороге федерального значения Пермь — Екатеринбург временно ограничено движение грузового транспорта. Это связано с проведением работ по устранению последствий снегопада. Об этом сообщили в ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог Прикамье Федерального дорожного агентства».

Ограничение вводится на участке км 9 + 154 — км 160 + 036 с 20:00 2 января до 04:00 3 января.

Напомним, сегодня на трассе с интервалом примерно в один час на федеральной трассе произошли два крупных ДТП.

В МЧС рекомендовали водителям строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений.

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