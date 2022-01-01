Олег Антонов В Перми экстренно эвакуировали посетителей ТРК «Семья» Сработала пожарная сигнализация Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Мария Сыропятова

В понедельник, 2 января, в пермском ТРК «Семья» прошла экстренная эвакуация посетителей и сотрудников. По сообщению очевидцев, людей попросили выйти на улицу около 15 час. 30 мин.

В социальных сетях публиковались предположения о возгорании в торгово-развлекательном комплексе.

Однако в МЧС опровергли слухи. В ведомстве рассказали, что никакого возгорания в ТРК не было, по непонятной пока причине ложно сработала пожарная сигнализация.

Пострадавших нет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.