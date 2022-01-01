Генподрядчик пермского зоопарка взыскал с испанского архитектурного бюро 208 тысяч евро Решение в пользу АО «РЖДстрой» принял Арбитражный суд Москвы Поделиться Твитнуть

Cлайд из презентации проекта нового зоопарка в Перми

Арбитражный суд Москвы взыскал с испанского архитектурного бюро Amusement Logic, S.L. 208,5 тыс. евро неосновательного обогащения в пользу генподрядчика строительства зоопарка в Перми АО «РЖДстрой». Деньги должны быть возвращены в рублях по курсу ЦБ РФ на день фактической уплаты. Также бюро должно оплатить более 164 тыс. рублей судебных издержек и госпошлины.

Как сообщает портал properm.ru, при этом суд оставил без удовлетворения требование АО «РЖДстрой» о взыскании процентов в сумме 14,6 тыс. евро.

Как указывается в документах суда, между генподрядчиком стройки и испанскими архитекторами в сентябре 2019 года был заключён контракт на художественное оформление экспозиции и интерьеров нового пермского зоопарка. Общая стоимость работ оценивалась в 2,2 млн евро без НДС. Оплата должна была производиться после подписания сторонами актов приемки-передачи работ. Контракт был заключён на срок до 3 июля 2020 года.

В июле 2020 года АО «РЖДстрой» инициировал расторжение договора. Это потребовалось «ввиду необходимости в корректировке проектно-сметной документации, а также в связи с изменениями федеральных требований к содержанию животных в культурно-зрелищных целях».

Испанские архитекторы затребовали к оплате 622 тыс. евро, внеся в стоимость, как оказалось, необоснованные затраты.

Напомним, в Арбитражном суде Пермского края испанское бюро пытается взыскать с АО «РЖДстрой» задолженность на сумму 65,3 тыс. евро. Иск принят в октябре 2022 года и пока не рассмотрен.

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