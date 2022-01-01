Пермская IT-компания переезжает в Татарстан Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

Руководство ООО «Тен.Лаб» (Пермь) приняло решение о смене прописки. Согласно сведениям «СПАРК-Интерфакс», компания собирается изменить адрес регистрации на город Иннополис (Республика Татарстан). Это один из трёх наукоградов в России, созданных для развития информационных технологий.

Как напоминает «Коммерсант-Прикамье», ООО «Тен.Лаб» было зарегистрировано в Перми в 2018 году по адресу ул. Окулова, 75. Компания занимается разработкой программы с технологиями VR (виртуальная), AR (дополненная) и MR (смешенная) реальности для маркетинга, обучения и производства.

Партнёры «Тен.Лаб» — «ЛУКОЙЛ», «Ростелеком» и другие предприятия региона и РФ.

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