На Слудской горке в Перми обновлены фасады трёх домов Ремонт ещё трёх зданий продолжается Поделиться Твитнуть

В 2022 году закончился ремонт фасадов домов № 89, 91 и 93 по ул. Петропавловской в Перми. Таким образом число зданий, где смонтированы новые энергоэффективные фасады и выполнено полное остекление лоджий в едином стиле достигло шести (фасады многоэтажек №77, 79, 81 были отремонтированы ранее). Об этом сообщили в пресс-службе пермской мэрии.

В ведомстве добавили, что сейчас в рамках преобразования городского пространства на Слудской горке продолжаются строительно-монтажные работы на заключительных трёх домах №83, 85, 87.

Напомним, для всех девяти домов на Слудской горке (вдоль нечётной стороны ул. Петропавловской на участке от ул. Попова до ул. Крисанова) была разработана концепция в единой цветовой гамме. Кроме домов, на данном городском пространстве также обновят сквер.

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