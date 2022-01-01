Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Пермском крае пошла на спад Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

Как сообщили в Роспотребнадзоре, за неделю с 26 декабря 2022 года по 1 января 2023 года в Пермском крае зарегистрировано 29903 случая ОРВИ и гриппа. Это ниже показателя предыдущей недели на 13,8%.

По прежнему наибольшее распространение болезни отмечается среди взрослых — 56,3%.

Согласно данным лабораторного мониторинга, среди больных циркулируют как вирусы гриппа А(H1N1) 2009 и В, так и возбудители негриппозной этиологии (вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы).

В связи с новогодними каникулами, предполагающими разобщение детских (школьных) и взрослых (трудовых) коллективов, в первой половине января тенденция на сокращение числа заболевших может сохраниться, говорят специалисты.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.