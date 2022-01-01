Росавиация прекращает публикацию оповещений о продлении запрета на полёты в аэропорты юга и центра России В 2022 году оповещения публиковались каждую неделю Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Росавиации больше не станут публиковать оповещения о продлении запрета на полёты в аэропорты юга и центра России. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники, близкие к авиавластям.

Решение приняли вышестоящие ведомства, посчитав подобные уведомления не информативными для граждан, отметив, что аэропорты и авиакомпании получают подобные сведения по своим каналам.

Напомним, аэропорты в 11 городах центра и юга России фактически прекратили работу с 24 февраля 2022 года в целях безопасности из-за близости к зоне СВО.

Запрет вводился на неделю, затем на тот же срок продлевался. Всего было выпущено 49 оповещений. 30 декабря сообщалось, что полёты ограничены до 8 января.

Ограничения касаются 11 российских аэропортов: Липецк, Элиста, Краснодар, Курск, Белгород, Брянск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Анапа, Геленджик и Симферополь.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

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