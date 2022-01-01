В Прикамье в первый день года коронавирусом заразились 102 жителя Один человек скончался Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 102 новых случая COVID-19.

Госпитализировано 14 человек, один пациент скончался. Выздоровели 183 местных жителя.

По абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает 8 ранговое место среди субъектов РФ и 4 место в ПФО.

В структуре лабораторно исследованных проб в научно-исследовательских институтах Роспотребнадзора за последние 3 месяца в 100 % случаев идентифицируется вариант «омикрон».

Всего с начала пандемии в Прикамье выявлено 455315 случаев заболевания коронавирусом, скончалось от болезни 9178 человек.

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