Сенатор от Прикамья назвал регионы, где в 2023 году может начаться война мировых держав Самой вероятной точкой остаётся Украина Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков назвал территории, где в 2023 году потенциально может начаться Третья мировая война.

Как он написал в своём telegram-канале, «Украина, Тайвань и Корейский полуостров — вот три места, где развитие событий может спровоцировать военный конфликт с участием ведущих держав мира». При этом Украина, по его мнению, остаётся наиболее вероятной точкой столкновения такого типа.

Сирия, которая также была зоной повышенной угрозы конфликта между Россией и США ещё несколько лет назад, более среди потенциально взрывных зон не фигурирует: там США и их союзникам пришлось отступить, заявил Пушков.

Комментарий сенатора стал реакцией на публикацию 19FortyFive. Авторы этого издания предположили, что местом для начала Третьей мировой могла бы стать граница между Грецией и Турцией, или Индией и Китаем. Однако Пушков отметил, что для перерастания конфликтов в этих регионах в войну мировых держав он не видит веских причин.

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