В новогоднюю ночь пермскую эспланаду посетили более 20 тысяч человек Нарушений общественного порядка не зафиксировано Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермяки встретили Новый 2023 год спокойно. В новогоднюю ночь городскую эспланаду посетили более 20 тысяч человек. Нарушений общественного порядка на этом и других новогодних мероприятиях не зарегистрировано. Также не зафиксировано ни одного возгорания от применения пиротехнических изделий. Об этом сообщили в департаменте общественной безопасности администрации Перми.

В Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) поступило 463 обращения граждан. Сотрудники Пермской городской службы спасения выезжали по звонкам пермяков 14 раз. Причины вызовов носили в основном бытовой характер, например, нужна была помощь в открытии заклинивших замков.

В остальные дни зимних каникул полицейские и сотрудники частных охранных организаций продолжат следить за порядком на улицах всех районов города и в главном ледовом городке.

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