В ЖК «Любимов» в Березниках сданы ещё два дома Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Дмитрия Махонина

В Березниках Пермского края ещё два дома в ЖК «Любимов» сданы в эксплуатацию. Ключи от своих квартир начали получать будущие жильцы многоэтажек по ул. Строителей 2 и 4. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Он напомнил, что в 2022 году в «Любимове» было сдано шесть новостроек, квартиры в них подучили 2200 березниковцев.

Также завершены строительные работы в домах на ул. Братчикова,12 и Строгановском бульваре,15. В первом квартале 2023 года после всех проверок и получения разрешений на ввод начнётся передача квартир жителям. Ещё на двух домах осталось завершить отделку и фасады.

«Чтобы закончить их как можно скорее строители будут работать в праздничные дни», — пообещал глава региона.

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