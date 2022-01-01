Максим Артамонов Полицейские Пермского края отчитались, что в новогоднюю ночь не было нарушений общественного порядка В ночь на 1 января в Прикамье дежурили росгвардейцы, полицейские и ЧОПовцы Поделиться Твитнуть

Как сообщает telegram-канал «Полиция Прикамья» в ночь с 31 декабря на 1 января общественный порядок обеспечивали сотрудники органов внутренних дел представители Росгвардии, участники общественных организаций и представители частных охранных структур.

Они не зафиксировали нарушений общественного порядка на новогодних мероприятиях. Сейчас полицейские продолжают дежурить в местах проведения праздничных мероприятий.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк также отчиталась о работе полиции в новогоднюю ночь. По её словам, в праздничных мероприятиях приняло участие свыше 1,6 млн человек. Нарушений общественного порядка не допущено — на улицах российских городов было свыше 66 тыс. сотрудников органов внутренних дел.



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