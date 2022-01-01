Максим Артамонов В Пермском крае 31 декабря пожарные спасли шесть человек из горящего дома Возгорание произошло во время зарядки мобильного телефона одного из жителей Поделиться Твитнуть

Пожарные, которые спасли людей из горящего дома. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, 31 декабря в Нытве загорелся 12-квартирный двухэтажный дом по ул. Либкнехта. Возгорание произошло в квартире на втором этаже.

Сообщение о пожаре поступило в оперативные службы в 14:58. На место выехали 26 спасателей и пять машин. До их приезда пятеро жителей смогли выбраться из здания самостоятельно.

Приехавшие пожарные спасли из горящего здания ещё шесть человек, в том числе трёхмесячного ребёнка.



Одного мужчину вывели на улицу по лестничному маршу со второго этажа, другой женщине пожарные помогли выйти из квартиры через окно первого этажа, а четырёх жильцов, среди которых был ребёнок, спасли по лестнице со второго этажа.

Общая площадь возгорания составила 3 кв. м, огонь был потушен в 15:16.



По предварительным данным, пожар произошёл в результате короткого замыкания во время зарядки сотового телефона.

МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности в новогодние праздники. При возникновении пожара или появлении дыма нужно сразу позвонить по телефону «101» или «112» и указать точный адрес происшествия.

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