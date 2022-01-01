Максим Артамонов
В Пермском крае 31 декабря пожарные спасли шесть человек из горящего дома
Возгорание произошло во время зарядки мобильного телефона одного из жителей
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, 31 декабря в Нытве загорелся 12-квартирный двухэтажный дом по ул. Либкнехта. Возгорание произошло в квартире на втором этаже.
Сообщение о пожаре поступило в оперативные службы в 14:58. На место выехали 26 спасателей и пять машин. До их приезда пятеро жителей смогли выбраться из здания самостоятельно.
Приехавшие пожарные спасли из горящего здания ещё шесть человек, в том числе трёхмесячного ребёнка.
Одного мужчину вывели на улицу по лестничному маршу со второго этажа, другой женщине пожарные помогли выйти из квартиры через окно первого этажа, а четырёх жильцов, среди которых был ребёнок, спасли по лестнице со второго этажа.
Общая площадь возгорания составила 3 кв. м, огонь был потушен в 15:16.
По предварительным данным, пожар произошёл в результате короткого замыкания во время зарядки сотового телефона.
МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности в новогодние праздники. При возникновении пожара или появлении дыма нужно сразу позвонить по телефону «101» или «112» и указать точный адрес происшествия.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.