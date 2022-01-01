Елена Синица Проект капремонта Балатовского парка прошёл госэкспертизу Подрядчику предстоит обустроить территорию площадью 19 га Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Проект капитального ремонта парка культуры и отдыха «Балатово» получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщает краевое правительство.

Так, подрядчик должен будет на площади 19 га обустроить площадку со сценой для проведения массовых мероприятий, спортивные и детские площадки с современным оборудованием, площадки для выгула и дрессировки собак, установить информационную навигацию и видеонаблюдение.





Также в планах вдоль улицы Подлесной обновить главную аллею, прогулочные маршруты и зоны отдыха с беседками.





В целом же, планируется обустроить дорожно-тропиночную сеть, велодорожки, установить малые архитектурные формы. В парке должны создать безбарьерную среду для посещения парка маломобильными людьми.





Ранее также сообщалось, что подведены итоги конкурса по поиску подрядчика, который займётся строительством визит-центра в Черняевском лесу.





Контракт подпишут с ООО «Прайд» (Пермь). Ранее эта компания занималась строительством сельской врачебной амбулатории в п. Зюкайка Верещагинского городского округа, межшкольного стадиона у школы «Мастерград» в Перми, а также выполняла работы по реконструкции спортивного комплекса в Звёздном.

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