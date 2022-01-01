Елена Синица
В Пермском крае выявлено 199 новых случаев заражения коронавирусом
Скончались еще два жителя
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За прошедшие сутки, 30 декабря, в Пермском крае выявлено 199 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».
Госпитализировать в медицинские учреждения региона пришлось 14 жителей. Еще 243 человека вылечились от коронавируса, а двое — скончались.
С начала пандемии в Пермском крае выявлено 455 037 случаев заражения коронавирусом.
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