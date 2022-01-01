Елена Синица В Пермском крае выявлено 199 новых случаев заражения коронавирусом Скончались еще два жителя Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

За прошедшие сутки, 30 декабря, в Пермском крае выявлено 199 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

Госпитализировать в медицинские учреждения региона пришлось 14 жителей. Еще 243 человека вылечились от коронавируса, а двое — скончались.





С начала пандемии в Пермском крае выявлено 455 037 случаев заражения коронавирусом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.