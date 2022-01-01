Елена Синица В Чайковском пожарные спасли двух человек из горящего дома Погибших нет Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В пятницу, 30 декабря, в 03:59 в МЧС поступил сигнал о пожаре в девятиэтажном жилом доме в Чайковском на ул. Карла Маркса. Об этом сообщает краевое МЧС.

К месту происшествия выезжали 26 человек личного состава и шесть единиц техники, говорят в ведомстве. До приезда пожарных самостоятельно покинули помещение шесть жильцов. Ещё двух человек спасли пожарные.





Как выяснилось, возгорание возникло в квартире на четвёртом этаже. Приблизительная площадь пожара составила 20 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

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