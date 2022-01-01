В Перми из-за оставленной без присмотра свечи сгорела ёлка На пожаре погибших и пострадавших нет Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба правительства Пермского края

Около 9 часов вечера 29 декабря в дежурную часть регионального управления МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире, расположенной на 5 этаже жилого дома на ул. Маршала Рыбалко в Перми.

По прибытии первых пожарных подразделений выяснилось, что сгорела искусственная ёлка, а причиной пожара стала оставленная без присмотра горящая свеча на подоконнике.

Погибших и пострадавших нет.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности. Ёлку нужно устанавливать на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов, запрещено украшать ёлку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида, зажигать на ёлке и возле неё свечи, бенгальские огни, пользоваться хлопушками.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.