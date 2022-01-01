На жителя Перми завели уголовное дело за продажу шпионского оборудования Поделиться Твитнуть

Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Перми, подозреваемого в продаже специального технического средства, предназначенных для негласного получения информации.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, молодой человек продал изготовленную заводским способом канцелярскую ручку с микрофоном и наушником, заведомо зная, что оборот данных средств запрещен законом.

После передачи устройства, подозреваемый был задержан сотрудниками УФСБ.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

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