Три судьи Арбитражного суда Пермского края ушли в отставку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

О кадровых изменениях в составе Арбитражного суда Пермского края сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

В пятницу, 30 декабря, в ведомстве проводили в почётную отставку судей судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений. Это председатель 7 судебного состава Алла Саксонова, судей Екатерина Цыренова и Наталья Вавилова.

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