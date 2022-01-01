Максим Артамонов В Пермском крае оправдали мужчину, защищавшегося от агрессивной собаки с помощью ружья Прокуратура настаивала на двух годах лишения свободы Поделиться Твитнуть

В Куединском райсуде Пермского края вынесен оправдательный приговор в отношении местного жителя, который выстрелил из ружья, пытаясь отпугнуть агрессивную собаку, напавшую сначала на стадо овец, а затем на людей. Инцидент произошёл в начале июня этого года, интересы обвиняемого представляли адвокаты Иван Хозяйкин и Александр Антипов.

По версии следствия, обвиняемый открыл огонь из охотничьего карабина «Сайга» (на базе автомата Калашникова) в общественном месте. Защита утверждала, что у него были на то весомые причины, и он охранял своё имущество и здоровье.

Причиной выстрелов стало агрессивное поведение собаки, которая сначала напала на стадо овец, принадлежавших мужчине, убив и покалечив несколько из них. Затем агрессивное животное бросилось на людей.

По словам Александра Антипова, несмотря на то, что ни люди, ни сама собака не пострадали, мужчину обвинили в грубом нарушении общественного порядка и совершении хулиганских действий.

«Для защиты доверителя мы представили фотографии убитых и покалеченных животных, а также допросили всех свидетелей обвинения. Ни один из них не подтвердил, что действия мужчины как-то испугали или заставили почувствовать превосходство над собой человека с оружием. Все свидетели события характеризовали его с положительной стороны и прекрасно понимали, что он действует из благих побуждений», — пояснил адвокат.

Прокуратура требовала лишить мужчину на два года свободы. Однако судья, проведя в совещательной комнате около пяти часов, вынесла оправдательный приговор. Таким образом, сейчас у мужчины есть право на реабилитацию, возмещение всех расходов и полученного морального вреда.

По официальной статистике, оправдательным приговором заканчивается менее 0,3% судебных решений по уголовным делам публичного обвинения без участия присяжных заседателей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.