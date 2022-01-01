За сутки в Пермском крае подтверждён 251 новый случай коронавируса Два человека скончались Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждён 251 новый случай COVID-19. Среди заражённых 106 жителей в возрасте 60 лет и старше.

Госпитализировано 23 человека, двое скончались. Выздоровели 132 местных жителя.

Наибольшее число заражённых выявлено в Перми, Чайковском и Осинском округе.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 454 838. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9173 человека.

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