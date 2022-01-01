За сутки в Пермском крае подтверждён 251 новый случай коронавируса
Два человека скончались
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае подтверждён 251 новый случай COVID-19. Среди заражённых 106 жителей в возрасте 60 лет и старше.
Госпитализировано 23 человека, двое скончались. Выздоровели 132 местных жителя.
Наибольшее число заражённых выявлено в Перми, Чайковском и Осинском округе.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 454 838. С начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 9173 человека.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.