В центре Перми установили 555-литровый самовар На пермской эспланаде открылась большая новогодняя ярмарка Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми возле центрального ледового катка на эспланаде открылась новогодняя ярмарка. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Её можно посетить до 8 января. Часы работы с 10:00 до 20:00 . Только 1 января торговые ряды будут работать с полудня.

На ярмарке можно приобрести домашнюю птицу, мясные деликатесы, сыры, выпечку, новогодние товары, сувениры с символикой «Пермь-300».

В центре установлен 555-литровый самовар, который изготовил пермяк Александр Новокшонов. Желающим нальют из него горячий чай. Правда, напиток будет раздаваться не каждый день, а только 30,31 декабря, 2, 3, 7 января с 14:00 до 18:00.

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