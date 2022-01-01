Проезд в пермских электричках 31 декабря может стать бесплатным Не придётся покупать билет пассажиру в костюме кота или кролика Поделиться Твитнуть

В АО «Пермская пригородная компания» (ППК) объявили о проведении предновогодней акции. В субботу, 31 декабря, проезд в электричках по Пермскому краю будет бесплатным для тех пассажиров, кто нарядится в костюм кота или кролика. Это символы наступающего 2023 года по Восточному календарю.

В ведомстве подчеркнули, что костюм должен быть «полным». То есть контролёры попросят предъявить вместо билета уши, лапы, хвост и нос, одного элемента костюма для бесплатной поездки будет недостаточно.

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