Максим Артамонов Росавиация одобрила самолёт МС-21 с пермским двигателями В этом году прошло более 160 успешных лётных испытаний Поделиться Твитнуть

Фото: Ростех

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало корпорации «Иркут», входящей в структуру Ростех, одобрение самолетов МС-21 с российскими двигателями ПД-14 и крылом из композиционных материалов отечественного производства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На подписании документов присутствовал зампред российского правительства, глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Магистральный лайнер МС-21 получил одобрение по главным изменениям в конструкции: это подтверждает успешную замену ключевых элементов самолёта на российские — наш двигатель ПД-14 и полностью отечественную конструкцию крыла», — пояснил чиновник.

В этом году было проведено более 160 успешных летных испытаний МС-21 с силовой установкой ПД-14, двигатель показал результаты, не уступающие иностранным аналогам.

МС-21 — среднемагистральный пассажирский самолёт нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров.

Двигатели ПД-14 — это семейство российских перспективных гражданских турбовентиляторных двигателей поколения 5 и 5+ с тягой на взлёте от 9 до 18 т. Разработан ОДК (Россия) и является первым турбовентиляторным двигателем, созданным в современной России.

Соглашение о создании ПД-14 было подписано в 2006 году. Двигатель начал разрабатываться в 2008 году. Головной разработчик двигателя — АО «ОДК-Авиадвигатель» (Пермь), головной изготовитель — АО «ОДК-Пермские моторы» (Пермь).

Первые наземные испытания прошли в 2012 году, первые лётные испытания — в 2015-м. В октябре 2018 года Росавиация выдала двигателю сертификат типа, подтверждающий готовность изделия к серийному производству и эксплуатации. Первый полёт на серийном самолёте МС-21-310 состоялся в декабре 2020 года. Разрешение на серийное производство было получено в феврале 2021-го.

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