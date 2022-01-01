Максим Артамонов Пермяки сообщают о пробках в центре города Автобусы десяти маршрутов едут в объезд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В соцсетях пермяки жалуются на большие пробки, которые образовались в центре города, многие автобусы едут в объезд.

В департаменте транспорта Перми сообщили, что автобусы маршрутов №1, 3, 19, 30, 32, 45, 55, 59, 74 и 77 едут в объезд ул. Пушкина от Центрального рынка по ул. Революции до Комсомольского проспекта.

Это связано с ДТП стороннего транспорта. Подробности пока не уточняются.

Судя по данным сервиса Яндекс. Пробки, сейчас в город сковали 7-балльные пробки. Затруднено движение по Комсомольскому проспекту, шоссе Космонавтов, улицам Ленина, Попова и Пушкина.

Яндекс. Пробки

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